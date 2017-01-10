丰田汽车计划未来五年在美国投资100亿美元--北美执行长

路透底特律1月9日 - 日本丰田汽车(7203.T)北美公司执行长Jim Lentz周一表示，公司计划未来五年在美国投资100亿美元，与过去五年的投资规模持平，以满足需求并进行工厂改造以生产更多节油车型。

丰田感受到来自美国当选总统特朗普的压力，因公司在2015年宣布，计划将卡罗拉(Corolla)汽车的生产从加拿大转到墨西哥。

Lentz在底特律汽车展上接受采访时表示，投资决定并非是回应特朗普近期的推特评论，而是公司在美国投资策略的一部分。丰田在美国的八个州建有10座工厂。

Lentz说，在2015年宣布新建墨西哥工厂之前，这项计划筹划了大约两年。他称，这些都是长期性的决定。

Lentz表示，他尚未与特朗普会面。

100亿美元的投资计划包括，丰田正在德州建立新的北美地区总部，以及对工厂进行重大改进。

Lentz称，丰田计划未来五年扩大一些美国工厂的产能，但未说明此举是否会增加就业岗位。他说，丰田在过去五年在美国增加了逾5,000个工作岗位。该公司目前在美国的员工总数约为40,000人。

Lentz表示，“每个人”都认同特朗普提振美国制造业和扩大就业的目标，部分因为“这帮助我们销售更多汽车”。

“我们必须要把自己当成一个全球性企业来经营，”他说，“我必须确保我们具备竞争力。”

Lentz表示，丰田致力于提醒华盛顿的决策者，注意到该公司在美国拥有大量制造业务。(完)