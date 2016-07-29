尽管发生“柴油门”大众汽车仍升至上半年全球销量榜首

路透东京/柏林7月28日 - 受一系列生产中断事件的影响，丰田汽车周四公布上半年销量下降，落后于大众汽车(Volkswagen)。而大众则成为2016年上半年全球销量最高的汽车制造商，尽管发生排放丑闻。

丰田汽车称其1-6月全球销量下滑0.6%至499.2万辆，去年同期为502.1万辆。这家日本企业旗下有丰田、雷克萨斯及大发汽车等品牌。

而大众汽车(VOWG_p.DE)周三公布同期交付了511.6万辆汽车，销量上升1.5%。

丰田汽车(7203.T)在截至2015年连续四年是世界上销量最高的汽车厂商，但今年遭受了打击。日本4月发生地震，毁坏了一家关键供应商经营的工厂，使得全国各地的生产线停产数周。

在此之前，丰田的一家钢铁供应商爆炸，导致零件短缺，使丰田在日本的组装厂在2月停产一周。

丰田汽车的6月份销量同比下降1.1%至881,000辆，其中包括Camry、花冠和汽油混合动力车型普锐斯。

大众的销量到目前为止未受到“柴油门”丑闻的严重打击。大众在9月承认，在全球各地的约1,100万辆柴油车上安装了非法软件试图掩盖有毒气体的排放。

虽然“大众汽车”品牌的销量因此受损，但市场对豪华车奥迪和保时捷、以及对捷克品牌斯柯达的强劲需求，足以抵消上述负面影响。

美国最大的汽车制造商通用汽车(GM.N)，全球销量排名第三，上半年销量为476万，同比下降1.2%。(完)