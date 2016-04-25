（更正）丰田汽车计划2018年在中国推出插电式混合动力车

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
（更正：第二段译文有误，应为“此类燃油效率较高的、接近纯电动的汽车”，非“纯电动车以及此类能效接近电动车”）
路透北京4月24日 - 丰田汽车(7203.T)中国业务主管Hiroji Onishi周日称，计划自2018年起在中国出售插电式混合动力车(plug-in hybrid car,PHEV)。
该计划旨在利用中国消费者购买此类燃油效率较高的、接近纯电动的汽车所享有的慷慨补贴。
Onishi在北京车展前的一场媒体活动上称，丰田计划2018年在中国推出PHEV版卡罗拉和雷凌。
他并未表示丰田是否计划在中国生产这些车型，但公司人士曾表示有这个可能性。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)