（更正）丰田汽车计划2018年在中国推出插电式混合动力车

（更正：第二段译文有误，应为“此类燃油效率较高的、接近纯电动的汽车”，非“纯电动车以及此类能效接近电动车”）

路透北京4月24日 - 丰田汽车(7203.T)中国业务主管Hiroji Onishi周日称，计划自2018年起在中国出售插电式混合动力车(plug-in hybrid car,PHEV)。

该计划旨在利用中国消费者购买此类燃油效率较高的、接近纯电动的汽车所享有的慷慨补贴。

Onishi在北京车展前的一场媒体活动上称，丰田计划2018年在中国推出PHEV版卡罗拉和雷凌。

他并未表示丰田是否计划在中国生产这些车型，但公司人士曾表示有这个可能性。(完)