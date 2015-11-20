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中国财经 | 2015年 11月 20日 星期五 11:02 BJT

丰田今年在华销售或可达到110万辆的目标--高管

路透广州11月20日 - 丰田中国主管Hiroji Onishi周五在广州年度车展上称，今年可能实现在华销售110万辆汽车的目标。

丰田在中国有两家合资企业，股权比例都为50-50，分别与一汽集团和广州汽车集团(601238.SS)合资。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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