丰田今年在华销售或可达到110万辆的目标--高管

路透广州11月20日 - 丰田中国主管Hiroji Onishi周五在广州年度车展上称，今年可能实现在华销售110万辆汽车的目标。

丰田在中国有两家合资企业，股权比例都为50-50，分别与一汽集团和广州汽车集团(601238.SS)合资。(完)