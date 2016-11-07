丰田政策立场转弯 力争2020年长程纯电动车量产上市--报载

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京11月7日 - 据日本经济新闻周一报导，丰田汽车(7203.T)正寻求量产长程电动汽车，并期望于2020年左右上市；此举也意味着该公司策略的大回转。
即便对手日产(Nissan)汽车(7201.T)与大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)将纯电汽车吹捧为未来最具可行性的零排放汽车，但丰田之前表示，鉴于充电电池造价高昂、充电时间冗长，因此将电动汽车保留为短程通勤用途。
丰田汽车此番将长程电动车加入产品阵容，意味着原本最为看好插电式油电混合动力汽车与氢燃料车(FCV)取代传统汽车的基调已有所改变。
日本经济新闻表示，丰田将于2017年初成立一个团队，专门研发单次充电里程能超过300公里的电动车，不过报导并未引述消息来源。
报导称，丰田考虑中的计划包括，利用普锐斯(Prius)混合动力汽车或卡罗拉(Corolla)等现有车款的平台来打造。
报导也表示，丰田把目标订在2020年于日本发售首款长程电动汽车，日本将在这一年举行夏季奥运；其他市场还包括加州，该州政府要求各大车厂都要销售一定比例的零排放汽车。
丰田汽车表示，周一稍晚将对此报导做出回应。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王洋)
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