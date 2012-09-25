丰田将削减雷克萨斯产量 因中日争端影响在华销售

路透9月25日电---日本经济新闻报导称，丰田汽车(7203.T)将把旗下豪华车品牌雷克萨斯产量削减约20%，因中国反日浪潮影响丰田在华销量。

报道称，丰田销售下滑约30%，其在中国的一些经销店在反日抗议活动中受损。

人们越来越担心钓鱼岛争端损及中日经济关系。2011年，中日双边贸易额增长14.3%，达到创纪录的3,450亿美元。

报道称，丰田将削减在日本福冈县一工厂的雷克萨斯ES、CT 200h等车型产量，日产量从原来的1,300辆降至1,000辆。该工厂可能无法实现今年35万辆的产量目标。

但报道指出，钓鱼岛争端不会明显影响日产(7201.T)、本田(7267.T)等日本车厂生产，因其对中国出口的汽车较少。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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