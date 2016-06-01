丰田汽车正在洽购Alphabet旗下的两个机器人部门--日经

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月1日 - 日本经济新闻周三报道，丰田汽车(7203.T)正在洽购谷歌母公司Alphabet Inc(GOOGL.O)的两个机器人部门。
报道称丰田汽车正在讨论收购Alphabet旗下的Boston Dynamics和Schaft。其中前者以其研发的机器人Cheetah而闻名。后者则是由东京大学两位前教授主导组建的投资项目。
丰田汽车仅表示，公司及公司旗下的研发部门丰田研究院(Toyota Research Institute)“会经常讨论与外部伙伴合作的可能，以生产出更好的汽车及促进研发”。其它丰田则未予置评。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。