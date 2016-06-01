丰田汽车正在洽购Alphabet旗下的两个机器人部门--日经

路透东京6月1日 - 日本经济新闻周三报道，丰田汽车(7203.T)正在洽购谷歌母公司Alphabet Inc(GOOGL.O)的两个机器人部门。

报道称丰田汽车正在讨论收购Alphabet旗下的Boston Dynamics和Schaft。其中前者以其研发的机器人Cheetah而闻名。后者则是由东京大学两位前教授主导组建的投资项目。

丰田汽车仅表示，公司及公司旗下的研发部门丰田研究院(Toyota Research Institute)“会经常讨论与外部伙伴合作的可能，以生产出更好的汽车及促进研发”。其它丰田则未予置评。(完)