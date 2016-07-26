星球大战或推动美国玩具行业创下1999年以来最佳表现--NPD

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透7月25日 - 今年美国玩具工业很给力。
据研究公司NPD Group，星球大战周边产品的需求料将推动玩具销售增至17年高位。
NPD称，2016年上半年玩具销售增长7.5%，预示将创1999年以来最快增速。
星球大战玩偶对销售增长贡献最大，其美元销售额到6月时提高近两倍。
玩具销量通常在年底假日季大增。
收藏品带火今年的销售，受助于经典星球大战特许和一系列漫威的超级英雄电影回归。(完)
(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。