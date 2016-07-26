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寰宇花絮 | 2016年 7月 26日 星期二 13:12 BJT

星球大战或推动美国玩具行业创下1999年以来最佳表现--NPD

路透7月25日 - 今年美国玩具工业很给力。

据研究公司NPD Group，星球大战周边产品的需求料将推动玩具销售增至17年高位。

NPD称，2016年上半年玩具销售增长7.5%，预示将创1999年以来最快增速。

星球大战玩偶对销售增长贡献最大，其美元销售额到6月时提高近两倍。

玩具销量通常在年底假日季大增。

收藏品带火今年的销售，受助于经典星球大战特许和一系列漫威的超级英雄电影回归。(完)

(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)

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