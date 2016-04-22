天津钢管集团称脱离渤海钢铁集团 转为天津国资直管企业

路透上海4月22日 - 中国天津钢管集团股份有限公司日前公告，已从陷入债务困局的渤海钢铁集团拆分出来；相关手续完成后，公司将成为天津市国资委直接监管企业。

刊登在上海清算所的公告显示，天津钢管集团第二大股东天津钢管投资控股持有其27.27%股权，后者由渤钢集团100%持股。经天津国资委同意，渤钢集团拟将持有的钢管投资全部股权，转让给天津津联投资控股全资子公司天津渤海国有资产经营管理公司持有。

渤钢集团已与渤海国资签订产权转让合同，目前各相关方正在办理股权的工商登记变更手续，预计4月底能完成股权变更手续。转让完成后，渤钢集团将不再间接持有天津钢管集团27.27%股权，二者行政监管和股权关系完全脱离。

天津钢管集团表示，上述事项不影响其正常生产经营及偿债能力。

天津钢管集团在银行间债市存量债券包括15津钢管CP001CN041560046=CFXS和15津钢管CP002CN041560093=CFXS，发行量均为5亿元人民币，到期日分别为今年6月2日和10月14日。

财新杂志3月报导称，天津市政府成立渤钢集团债权人委员会。债委会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成，涉及债权金额1,920亿元。

此前公开信息显示，渤钢集团实际控制人为天津市国资委，注册资本170亿元。2010年7月，由天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢铁企业联合组建。(完)

参看详情，请点选上海清算所网站 here