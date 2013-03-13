TPG将推出地产基金 募集目标为10亿美元--华尔街日报

路透3月13日 - 华尔街日报报导，私募股权公司TPG Capital Management LP TPG.UL正计划推出第一档不动产基金，目标是至少募集10亿美元，盼藉此加入对手追捧不动产交易的脚步。

华尔街日报援引消息人士的报导称，该公司预期今年下半年开始为这档基金募资。

华尔街日报指出，如果TPG达成此募集金额的目标，将成为史上初始规模第二大的地产基金，仅次于雷曼兄弟于2001年首支基金所募集到的16亿美元基金。

对手黑石集团(百仕通)(BX.N)、凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)，以及KKR & Co LP (KKR.N)均已推出涉入不动产市场的基金。黑石基金所管理的地产资产已超过540亿美元。

华尔街日报表示，TPG高层人员承认计划募资，但不愿详述细节或时间点。路透尚未能在美国非上班时间取得TPG对该报导的看法。(完)

(编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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