TPG牵头收购太阳马戏团多数股权 中国复星国际子公司参购

路透蒙特利尔4月20日 - 加拿大太阳马戏团(Cirque du Soleil)周一表示，将大部分股权出售给美国一家私募股权基金及其中国合伙方。太阳马戏团最初是由一群街头艺人组成，后来成长为全球马戏团和娱乐巨头。

太阳马戏团的高层表示，新的合伙人计划向中国扩张，并推动在纽约和伦敦的成长计划。

消息人士称，该售股协议将把控股权出售给德州TPG私募股权牵头的投资方，交易作价约15亿美元。

太阳马戏团创建者Guy Laliberte称，TPG将持股60%，中国复星国际(0656.HK)旗下一公司将持有20%的股份。加拿大第二大的养老基金Caisse de dép?t et placement du Québec将持股10%，Laliberte家族信托基金将持有剩余10%的股份。

执行长Daniel Lamarre称，这项交易将让太阳马戏团得以延续；太阳马戏团每年营收达10亿美元。

关于进军中国一事，Lamarre称，“可以确定的是，拥有在地的合作伙伴来协助我们发展，肯定会大大提高成功的机率。”

“我们认为中国市场已经准备好迎接我们。”

2月才刚收购法国度假村集团Club Med的复星国际，上月也买进了英国旅游集团Thomas Cook(TCG.L)的5%股权。

现年55岁、持有太阳马戏团90%股权的Laliberte表示，他倾向把公司卖出去，而不是留给自己的五个孩子，因这五个孩子各有志向。

“我真的不相信让第二代接手企业，”他补充道。“我的孩子们各有热中的事情。做为父亲，我希望能够支持他们的意愿。”(完)

(编译 李爽/张明钧; 审校 王丽鑫/戴素萍)

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