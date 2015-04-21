TPG牵头收购太阳马戏团多数股权 中国复星国际子公司参购

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透蒙特利尔4月20日 - 加拿大太阳马戏团(Cirque du Soleil)周一表示，将大部分股权出售给美国一家私募股权基金及其中国合伙方。太阳马戏团最初是由一群街头艺人组成，后来成长为全球马戏团和娱乐巨头。
太阳马戏团的高层表示，新的合伙人计划向中国扩张，并推动在纽约和伦敦的成长计划。
消息人士称，该售股协议将把控股权出售给德州TPG私募股权牵头的投资方，交易作价约15亿美元。
太阳马戏团创建者Guy Laliberte称，TPG将持股60%，中国复星国际(0656.HK)旗下一公司将持有20%的股份。加拿大第二大的养老基金Caisse de dép?t et placement du Québec将持股10%，Laliberte家族信托基金将持有剩余10%的股份。
执行长Daniel Lamarre称，这项交易将让太阳马戏团得以延续；太阳马戏团每年营收达10亿美元。
关于进军中国一事，Lamarre称，“可以确定的是，拥有在地的合作伙伴来协助我们发展，肯定会大大提高成功的机率。”
“我们认为中国市场已经准备好迎接我们。”
2月才刚收购法国度假村集团Club Med的复星国际，上月也买进了英国旅游集团Thomas Cook(TCG.L)的5%股权。
现年55岁、持有太阳马戏团90%股权的Laliberte表示，他倾向把公司卖出去，而不是留给自己的五个孩子，因这五个孩子各有志向。
“我真的不相信让第二代接手企业，”他补充道。“我的孩子们各有热中的事情。做为父亲，我希望能够支持他们的意愿。”(完)
(编译 李爽/张明钧; 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。