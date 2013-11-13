独家：TPG亚洲管理层洗牌

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透香港11月13日 - TPG Capital(TPG)TPG.UL高级合伙人TimDattels将重返亚洲，担任该私募股权公司亚洲业务的联席主管，而现任亚洲主管StephenPeel将退出日常管理。Dattels曾在高盛(Goldman Sachs)工作。
TPG也将提拔前瑞士信贷CSGN.VX银行家Ben Gray担任亚洲主管，与Dattels共同管理该地区事务。
这次管理层洗牌时，正值TPG近期在亚洲范围内的第六次募资乏善可陈，而其对手KKR &Co(KKR.N)则在7月结束的类似基金募资中创纪录地斩获60亿美元。
Dattels将从旧金山前往香港办公，他还担任黑莓(BlackBerry)(BB.TO)的董事。他参与了TPG在亚洲的多项投资，包括医院运营商Parkway Holdings和印尼的Bank Tabungan PensiunanNasional(BTPN.JK)。
“过去几年，我一直在加强我们的新加坡办事处和印尼业务。现在，我将会向北亚地区开拓，”Dattels向路透表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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