独家：TPG亚洲管理层洗牌

路透香港11月13日 - TPG Capital(TPG)TPG.UL高级合伙人TimDattels将重返亚洲，担任该私募股权公司亚洲业务的联席主管，而现任亚洲主管StephenPeel将退出日常管理。Dattels曾在高盛(Goldman Sachs)工作。

TPG也将提拔前瑞士信贷CSGN.VX银行家Ben Gray担任亚洲主管，与Dattels共同管理该地区事务。

这次管理层洗牌时，正值TPG近期在亚洲范围内的第六次募资乏善可陈，而其对手KKR &Co(KKR.N)则在7月结束的类似基金募资中创纪录地斩获60亿美元。

Dattels将从旧金山前往香港办公，他还担任黑莓(BlackBerry)(BB.TO)的董事。他参与了TPG在亚洲的多项投资，包括医院运营商Parkway Holdings和印尼的Bank Tabungan PensiunanNasional(BTPN.JK)。

“过去几年，我一直在加强我们的新加坡办事处和印尼业务。现在，我将会向北亚地区开拓，”Dattels向路透表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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