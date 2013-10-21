企业并购：默多克转让凤凰卫视股权，TPG以2.14亿美元接手

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港10月19日 - 美国私募股权基金TPG Capital将以16.6亿港元（约合2.14亿美元），收购21世纪福克斯(21st Century Fox)旗下Star Entertainment所持凤凰卫视 的12.15%股权。
这是新闻集团董事长兼执行长默多克(梅铎,Rupert Murdoch)缓慢退出中国传媒市场的又一举动。2010年，新闻集团将所持三个大陆电视频道的控股股权出售给了中国国内一家私募股权基金。
凤凰卫视在港交所发布公告称，TPG China Media L.P.接手上述12.15%股权后，将成为该公司“重要股东”。
上述股份转让完成后，Star Entertainment代表也将退出凤凰卫视董事会。
Star Entertainment出售了所持的6.07亿股凤凰卫视股份，每股售价为2.73港元，较周五收盘价2.80港元折价2.5%。公告没有披露其他财务细节。
根据汤森路透数据，21世纪福克斯之前是凤凰卫视的第三大股东。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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