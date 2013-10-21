企业并购：默多克转让凤凰卫视股权，TPG以2.14亿美元接手

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月19日 - 美国私募股权基金TPG Capital将以16.6亿港元（约合2.14亿美元），收购21世纪福克斯(21st Century Fox)旗下Star Entertainment所持凤凰卫视 的12.15%股权。

这是新闻集团董事长兼执行长默多克(梅铎,Rupert Murdoch)缓慢退出中国传媒市场的又一举动。2010年，新闻集团将所持三个大陆电视频道的控股股权出售给了中国国内一家私募股权基金。

凤凰卫视在港交所发布公告称，TPG China Media L.P.接手上述12.15%股权后，将成为该公司“重要股东”。

上述股份转让完成后，Star Entertainment代表也将退出凤凰卫视董事会。

Star Entertainment出售了所持的6.07亿股凤凰卫视股份，每股售价为2.73港元，较周五收盘价2.80港元折价2.5%。公告没有披露其他财务细节。

根据汤森路透数据，21世纪福克斯之前是凤凰卫视的第三大股东。（完）