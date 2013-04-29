三井住友银行洽谈收购TPG所持BTPN的40%股份

路透香港/东京4月29日 - 知情人士对路透表示，日本三井住友银行拟收购TPG Capital所持印尼一家银行BTPN价值12亿美元的股份，谈判已进入高级阶段。

三井住友银行收购这家以市值计印尼第七大银行，是日本公司在印尼高速增长的金融服务市场中寻求成长的又一案例。TPG的售股交易也将是美国私募股权投资者从早期投资亚洲金融机构而赚取丰厚利润的又一个例证。

2008年，TPG Capital Management LP斥资1.95亿美元收购了印尼养老金领取者的储蓄银行--Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT (BTPN)(BTPN.JK)71.6%的股份。TPG在2010年进行配股交易后持股比例降至58.5%。

消息人士补充道，三井住友银行目前正在协商收购TPG所持BTPN的40%股份，遵循了印尼最新银行业外资所有权限制。基于周五股价，这部分股份目前价值12亿美元。三井住友银行是日本以资产计第三大银行--三井住友金融集团(8316.T)的子公司。

三井住友银行和TPG均拒绝置评。

由于协商的保密性，消息人士拒绝透露身份。

一名了解情况的消息人士表示，TPG高管本周在东京再度展开一轮谈判。知情人士称，尚不清楚TPG将如何处理剩余的18.5%股份，不过该公司可能会在公开市场予以出售。

BTPN创建于1958年，现为一家成熟的商业银行，市值达30亿美元，拥有超过1.9万名员工及逾1万个分支机构。(完)

(编译 王翔琼; 审校 于春红)

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