专访：联合包裹执行长称美批准TPP十分紧迫 否则中国将抢占先机

2017年并购活动将大幅下降 因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透路易斯维尔8月15日 - 联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)执行长David Abney周一表示，美国若不批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，可能会错过制定国际贸易准则的机会，并称该公司正在游说国会议员批准该协定。
“我们认为此事比较紧迫，”Abney对路透表示。
他谈到中国与其他15国正在就区域全面经济伙伴协定(Regional Comprehensive Economic Partnership, 简称RCEP)展开谈判一事。
“如果他们的谈判取得成功，那么这个地区的贸易规则将由中国说了算，”Abney接受电话采访时表示。
UPS在夏季休会期游说国会议员，力促今年通过TPP，很可能是在11月8日美国总统大选后的跛脚鸭会期获得通过。
“我们相信，今年的某个时候将是批准TPP的最佳时机，”Abney说。“我不能说这是唯一的机会，但我想这是最好的机会。”(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
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