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国际财经 | 2015年 7月 31日 星期五 13:35 BJT

TPP谈判进入冲刺阶段 但乳品进口等重要问题仍未决

路透夏威夷拉海纳7月30日 - 环太平洋各国部长间的自由贸易协定谈判周四接近进入最后冲刺阶段，但由于在农产品出口和新一代药品专利保护期方面存在分歧，他们无法达成最终协议。

跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)12个成员国部长目前齐聚夏威夷，期望达成协议。

但目前包括乳制品出口和生物药品专利保护期在内的重大问题都还未得到解决。

最终的新闻发布会定于周五2330GMT召开。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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