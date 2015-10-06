焦点：12国达成历史性TPP贸易协定 但仍面临美国国会的质疑

图为日本东京港口的集装箱起重机在向卡车上装货。 REUTERS/Thomas Peter

路透亚特兰大10月5日 - 12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。这些国家的经济总量占全球的40%。

在经历过马拉松式的谈判后，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)最终在亚特兰大出炉。该协定或将重塑多个行业格局，改变从奶酪到癌症治疗的成本，并在医药公司和汽车生产商中引起反响。

谈判各方周末夜以继日地工作，以解决诸如生物科技新药的专利权期限等棘手问题。新西兰要求其他国家市场向该国乳制品进一步开放，这项议题直到周一0900GMT才谈妥。

若TPP得到批准，将可降低各国间的贸易壁垒，并为从越南到加拿大的环太平洋地区设定共同标准。它还将是美国总统奥巴马的一项执政成果。奥巴马周二在华盛顿向企业领袖发表讲话时，将继续宣传这一协定。

奥巴马政府希望该协定将有助于美国增强在东亚的影响力，藉此对抗中国的崛起。中国并非TPP成员国。

美国国会和其他TPP成员国必需批准该协定。历时五年达成的TPP，将对近18,000种类别的商品降低或减免关税。

无论是美国民主党还是共和党，国会议员们最初的反应无不是谨慎到怀疑。

民主党总统候选人佛蒙特州参议员桑德斯(Bernie Sanders)警告道，该协定将减少就业并损及消费者。“在参议院内，我将会竭尽全力来反对TPP协定。”他在推文上写道。

民主党内及劳工团体中很多人担心TPP将减少制造业的就业机会，并削弱环境法。

参议院财务委员会主席Orrin Hatch亦心存谨慎。“我担心这项协议显然远未达标，”Hatch说道；他曾敦促政府坚守药品等知识产权保护的底限。

美国国会有权复审该协定并投票表决赞成或反对，但无权修改协定。

“这真的是国会2016年、而不是2015年要考虑的问题，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称。

**汇率、药品、乳制品和汽车政策**

部长们表示，协议包括召开一次论坛，让参与国财长讨论汇率政策原则。这在一定程度上也考虑到了美国制造商以及一些批评人士的担忧，他们认为日本不公平地压低日圆汇率，助本国汽车出口商等企业一臂之力。

但来自美国汽车业大本营--密西根州的民主党众议员Debbie Dingell在声明中称，“我们没有听到任何消息显示谈判代表有效地解决了这个问题。”

美国和澳洲通过谈判就生物药品生产数据的最低保护期限达成妥协。辉瑞(Pfizer)(PFE.N)、罗氏旗下Genentech和日本武田药品工业(4502.T)可能会受到影响。

谈判代表达成的条款与美国的期望有一些差距。根据协议，各国将给制药商至少五年的新药临床数据独占权。官员表示，再加上额外几年的监管审核时间，意味着制药企业在面临低成本仿制药的竞争前，实际上享有大约八年的垄断地位。

官员称，充满政治色彩的乳品业议题在谈判的最后几小时终于得到解决。新西兰希望进一步打入美国、加拿大和日本市场。新西兰的恒天然(FCG.NZ)是全球最大的乳品出口商。

新西兰总理约翰基称，TPP协定将令该国销往美国、日本、加拿大、墨西哥和秘鲁93%的产品关税降低。“没能达成取消所有乳品关税的协定，让我们有些失望，不过这份协定整体上已经对新西兰非常有利了，”约翰基表示。

美国、墨西哥、加拿大和日本还赞成一项汽车贸易规定，有关汽车生产在区域内完成比例须达到多少，才拥有免税资格。

TPP协定将给予丰田汽车(7203.T)等日本汽车厂商更大自由，从亚洲地区采购零部件用于销往美国的汽车，不过也为美国取消对日本轿车和轻型卡车征税设定了一个较长的缓冲期。

协定中还为工人权力和环境保护等议题设置了最低标准。参与TPP的国家包括澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、美国和越南。

各国贸易部长指出，TPP未来将向其他国家敞开大门，可能也包括中国。

“中国很有希望参与进来，”马来西亚贸易部长Mustapa Mohamed称。

TPP参与国贸易情况图表：

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