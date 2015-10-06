背景资料：TPP成员国基本情况一览

跨太平洋战略经济伴伙关系协定(TPP)周一达成，由于12家成员国已占据亚太经合组织(APEC)成员国的一半，该协定也被视为世界贸易组织(WTO)的补充。

以2014年的经济总量计，这12家TPP成员国的GDP总量占全球比重已达40%左右，人口约则占全球的12%。

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国别 2014年GDP 全球排名 人口

（亿美元） （百万）

美国 174,979.6 1 313.9

日本 48,175.2 4 127.6

加拿大 18,391.4 11 34.03

澳大利亚 15,980.7 12 21.77

新西兰 1,740.35 54 4.29

墨西哥 12,102.3 15 113.72

智利 2,919.69 36 16.89

秘鲁 2,119.84 47 29.24

新加坡 2,778.6 37 4.74

马来西亚 3,400.02 33 28.73

越南 1,518.76 56 90.54

文莱 163.16 -- 0.42

合计占全球比 约40% 约12%

以上数据来自于路透，以及官方在互联网上公布的数据。（完）