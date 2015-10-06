背景资料：TPP成员国基本情况一览

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
跨太平洋战略经济伴伙关系协定(TPP)周一达成，由于12家成员国已占据亚太经合组织(APEC)成员国的一半，该协定也被视为世界贸易组织(WTO)的补充。
以2014年的经济总量计，这12家TPP成员国的GDP总量占全球比重已达40%左右，人口约则占全球的12%。
以下为路透为您整理的相关资料：
国别 2014年GDP 全球排名 人口
（亿美元） （百万）
美国 174,979.6 1 313.9
日本 48,175.2 4 127.6
加拿大 18,391.4 11 34.03
澳大利亚 15,980.7 12 21.77
新西兰 1,740.35 54 4.29
墨西哥 12,102.3 15 113.72
智利 2,919.69 36 16.89
秘鲁 2,119.84 47 29.24
新加坡 2,778.6 37 4.74
马来西亚 3,400.02 33 28.73
越南 1,518.76 56 90.54
文莱 163.16 -- 0.42
合计占全球比 约40% 约12%
以上数据来自于路透，以及官方在互联网上公布的数据。（完）
(整理 路透中文新闻部)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。