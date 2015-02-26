（更正）焦点：TPP是否该置入汇率规定？ 美国国会发起攻防战

图为在东京拍摄的美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

（更正内文首段有关打击汇率操作的译文）

路透华盛顿2月25日 - 美国国会议员正在研拟各种作战计划，以严惩那些遭控操纵汇率的国家，但有越来越多的评论家指出，美国打击汇率操纵的战斗已经获胜，若在贸易协定中推进此事，恐将使协定进一步延宕。

本月两党议员提出了一项阻止中国及日本等贸易伙伴操纵汇率的法案，其他国会议员也提出多个相关议案。

新的汇率议题攻势是由跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)所引爆。该协定包含了日本等12个环太平洋的贸易伙伴国，而日本的刺激经济计划已经导致日圆兑美元自2011年底以来贬值三成，令福特汽车(F.N)等美国车商感到忧心。

而中国也被许多美国民众视为夺取工作机会的主要国家，因多年来北京当局持续压低汇率以与美国制造商进行削价竞争。

坚持在该协定中置入汇率相关章节的做法，普遍被视为拖慢整体协定的“毒药”，同时也反映出许多国会议员并不相信扩大开放贸易。

“你总得找到一个大魔头，把所有的麻烦事都归咎于它，”哈佛大学教授Jeffrey Frankel表示。他曾任克林顿政府的白宫经济学家。

多名受人尊敬的经济学家和前高官都表示担心，汇率限制措施恐将破坏贸易协定；不过也有一些人士持有相反观点。

“这种政策几乎肯定会像过去那样破坏协议的达成，”前财政部官员Ted Truman在上周发表的一篇博客(部落格)中写道。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二明确反对汇率提案。她对参议员表示，这种规定可能“阻碍”货币政策的推行。

近日来鲜有证据表明，美国在亚洲的两大贸易伙伴--日本或中国操纵了汇率。即便是赞成加入汇率规定的人士也承认，日本现在并没有操纵本币汇率，不过他们警告称日本未来可能会这样做。

日圆的贬值部分归因于日本采取了与美联储相同的政策，而日本政府坚称，自2011年以来就没有再干预过外汇市场。

日本签署了2013年由美国政府推动达成的七国集团(G7)协议，同意只利用货币政策促进国内经济增长。

美国财政部不断加大对韩国施压，以允许韩元升值，不过并不认为韩国为汇率操纵国。韩国是美国另一个可能的TPP伙伴国。

据美国财政部，中国一直秉持2014年签署不会进行干预的协议，人民币自2004年以来实质贸易加权指数已累计上升57%，几乎较国际清算银行(BIS)追踪的其他任何货币升值幅度都要高。

尽管中国可能改变不干预的立场，且央行仍通过制定官方交易区间控制着汇率，然而分析师称，经济增速放缓、降息和资本流出，意味着市场力量正在削弱人民币。

中国目前似乎是要入市干预以推高人民币，这由第四季近4兆美元的外汇储备略微减少便可佐证。

“我们必须要适应新的现实环境，”曾担任2009年至2013年间美国财政部驻华特使的David Dollar说道，在这期间美国曾积极要求北京方面停止削弱人民币。

参考中国有效汇率图表，请点选：link.reuters.com/gep24w (完)

(编译 张明钧/徐文焰/孙茉莉; 审校 龚芳/许娜)

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