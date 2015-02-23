TPP各方代表将于3月第二周开会 最终达成协议时间恐推迟

路透华盛顿2月20日 - 美国贸易办公室周五表示，参与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的各方首席代表将在3月第二周聚首夏威夷展开协商。这可能令最终达成协议的时间推迟。

澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)在2月5日曾表示，他希望各方能在3月中旬之前就TPP的主要部分达成一致。墨西哥也认为这是可行的。

但各方代表并未设定最终达成协定的日期，因为涉及到一些政治敏感议题，诸如制药商对新药的市场垄断期限。TPP涵盖国家将占全球经济总量的40%。

美国国会尚未就关键的贸易立法展开辩论；而日本经济财政大臣甘利明周三指出，春季达成协议“变得比较困难”。

美国贸易代表办公室称，各方代表将于3月9-15日开会。此次协商或将为召开部长级会议打下基础。

美国有关简化国会批准贸易协定的立法滞后，正是导致TPP难产的阻力之一。美国相关立法被视为推动贸易伙伴拿出最终提议的关键。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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