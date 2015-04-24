TPP谈判代表就六大类别贸易规则达成一致--日政府消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京4月23日 - 日本政府消息人士周四透露，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判代表已经就六大类别的贸易规则达成一致。
美国、日本和其他10个国家一直在就TPP进行谈判。TPP由美国倡导提出，将削减贸易壁垒和协调贸易规则，涵盖全球经济的40%，以及全球贸易的三分之一。
所有参与谈判国家的官员周四举行会议，为下一轮正式磋商做准备。鉴于谈判涉及地区的复杂性，TPP谈判经常延后，因此取得任何进展都为人乐见。
知情人士称，谈判代表已就电信基础设施提供商和服务公司跨国合作的一般规则达成一致。由于该议题比较敏感，因此知情人士不愿具名。
路透获得的文件显示，谈判代表已就协调竞争规则、发放短期商务旅行签证、简化海关手续以及执行贸易协定的技术支持条款达成一致。
鉴于谈判任务巨大，谈判代表将相关工作分成12大类别或主题，但一些类别的谈判比其他类别要容易。
文件显示，关于如何管理这个庞大的跨太平洋贸易区，谈判官员们在某些方面也达成了一致，但有关知识产权的激烈争论仍有待解决。(完)
(编译 杜明霞/王颖；审校 许娜/张若琪)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。