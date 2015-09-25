TPP日本首席谈判代表称接近达成广泛协议--时事社

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月25日 - 日本时事新闻社报导称，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)日本首席谈判代表鹤冈公二周五表示，接近达成广泛协议。
据时事社报导，鹤冈公二称，TPP谈判处于最后阶段，能否达成协议取决于谈判参与国部长们达成政治决定的成功程度。
TPP的12个参与国的部长将于9月30日和10月1日在美国会晤。
鹤冈公二即将前往亚特兰大，出席9月26日至29日TPP各参与国首席谈判代表的会议。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。