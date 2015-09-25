版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 25日 星期五 10:43 BJT

TPP日本首席谈判代表称接近达成广泛协议--时事社

路透东京9月25日 - 日本时事新闻社报导称，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)日本首席谈判代表鹤冈公二周五表示，接近达成广泛协议。

据时事社报导，鹤冈公二称，TPP谈判处于最后阶段，能否达成协议取决于谈判参与国部长们达成政治决定的成功程度。

TPP的12个参与国的部长将于9月30日和10月1日在美国会晤。

鹤冈公二即将前往亚特兰大，出席9月26日至29日TPP各参与国首席谈判代表的会议。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐