TPP对日本货币和汇率政策没有约束力--日本财务大臣

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京11月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对日本的货币和汇率政策没有约束力。
当被问到TPP是否会给日本央行进一步宽松及其对日圆汇率的影响带来问题，麻生回答称，决策者通过TPP来管理货币和汇率政策是不对的。
他在内阁会议后向记者称，日本“不会调整”汇率政策。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。