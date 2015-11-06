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国际财经 | 2015年 11月 6日 星期五 11:14 BJT

TPP对日本货币和汇率政策没有约束力--日本财务大臣

路透东京11月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对日本的货币和汇率政策没有约束力。

当被问到TPP是否会给日本央行进一步宽松及其对日圆汇率的影响带来问题，麻生回答称，决策者通过TPP来管理货币和汇率政策是不对的。

他在内阁会议后向记者称，日本“不会调整”汇率政策。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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