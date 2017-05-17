焦点：日本等TPP剩余成员周末讨论如何重启被特朗普抛弃的协定

2017年5月17日，越南河内， 一名骑摩托车的人停在一处APEC峰会宣传标识旁边。 REUTERS/Kham

路透河内5月17日 - 日本和其他跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的成员国，本周末将决定如何恢复这个被美国总统特朗普抛弃的协定。

这些国家的贸易部长将在越南河内举行的亚太经合组织(APEC)会议期间进行会谈。新任的美国贸易代表莱特希泽还将在这次会议上提供关于美国贸易计划的更多细节。

特朗普曾把TPP和“强奸”相提并论，并在上任后立即决定退出TPP。随后，围绕美国贸易计划的不确定性引发保护主义担忧，并加强了中国在亚洲的领导地位。

有人支持在美国缺席的情况下，以所谓的“TPP-11”形式继续推进，尽管根据最新数据，这个缩水组织的内部贸易只是原始版TPP的四分之一。

继续推进贸易协定，可以帮助增强这些成员在与美国进行双边谈判时的地位。

这也可能削弱中国在该地区不断扩大的影响力。中国未加入TPP，其支持的是一项更大但不那么全面的亚洲自由贸易协议。

“我们会看看TPP国家部长们是否会说，肯定要继续推进，只是修改一些条款而已，”APEC秘书处执行长博拉尔德(Alan Bollard)说。

“还是他们会说，正面看待前景，但需要进一步讨论，”他在河内对路透表示。

日本最开始看上去不愿在美国退出的情况下继续推进，目前则和新西兰一起走在推动协议的最前列。日本强调，希望最终将美国拉回队伍。

日本首相安倍晋三周二称，该国希望“引导河内的讨论走向一个明确的方向”。

其他一些成员国的支持情况则不那么清楚。

越南是可能从原版TPP获益最多的国家之一，本可享有关税下调和美国投资增加的好处。马来西亚的情况类似，该国一位官员对最终回归TPP表达了期望。

哈佛甘乃迪学院学者Nguyen Xuan Thanh指出，继续推动TPP，可能有利于日本与美国谈判双边协议时更有底气。他表示，对越南也是如此。

“这是赛局的一部分，”他向路透表示。“你不希望被看成迫切想要达成双边协议。”

新任美国贸易代表莱特希泽与其他国家代表的个别会谈，将会受到密切关注，特别是与中国。

特朗普希望与墨西哥及加拿大重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)，这两国也都是APEC成员国。

特朗普的“美国优先”贸易策略，重点放在加强美国贸易法及现有贸易协定的执行，同时谈判一些贸易协定，企图为美国争取一些好处。

莱特希泽已表明，为了美国工人、农民、养殖户及企业的福祉，他将让贸易“更加自由及更加公平”。

外界将密切关注APEC贸易部长的最终声明，观察去年强调“自由开放”贸易和投资的措辞是否有改变。去年并未提到“公平”一词。

重新推动TPP在一定程度上减弱了对中国政府倡议的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)的关注。RCEP成员希望在今年底签署协定。

RCEP包括中国和印度，但不包括美国，主要关于降低关税，远远没有TPP全面。RCEP对知识产权、劳动者权利和环境的保护有限。

对外经济贸易大学的贸易专家屠新泉说，中国不太乐见TPP重获生机，即便美国不再参与。

他说，他也不认为中国会或者应该对此采取具体行动。

TPP要在没有美国参与的情况下生效，必要放弃一项规定。按照该规定，TPP若要生效，需要获得至少6个国家批准，并且这6个国家的国内生产总值(GDP)总和要占到全部成员国GDP总和的85%。

亚太地区贸易协定图表：tmsnrt.rs/2grIPIg

(完)