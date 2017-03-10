智利贸易官员称TPP签署国下周开会 寻求新的区域贸易协定

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透智利圣地亚哥3月9日 - 智利外交部国际经济总司司长纳萨(Paulina Nazal)向路透表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)虽未能成功推出，但已签署该协定的国家下周将在智利开会，想办法达成未来的区域贸易协定。
来自12个TPP国家以及中国和韩国的代表将出席会议，这是美国总统特朗普1月宣布美国撤出TPP以来的首次会面。
这场智利会议是一个信号，表明各方将努力找寻能够替代TPP的亚太贸易协定。在美国退出之后，中国可能主导相关协商。
纳萨周三傍晚在圣地亚哥接受路透专访时表示，智利已经达成让所有国家参会的初步目标，将会寻求各国承诺参与未来的会议以评估替代方案。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。