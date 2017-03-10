智利贸易官员称TPP签署国下周开会 寻求新的区域贸易协定

路透智利圣地亚哥3月9日 - 智利外交部国际经济总司司长纳萨(Paulina Nazal)向路透表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)虽未能成功推出，但已签署该协定的国家下周将在智利开会，想办法达成未来的区域贸易协定。

来自12个TPP国家以及中国和韩国的代表将出席会议，这是美国总统特朗普1月宣布美国撤出TPP以来的首次会面。

这场智利会议是一个信号，表明各方将努力找寻能够替代TPP的亚太贸易协定。在美国退出之后，中国可能主导相关协商。

纳萨周三傍晚在圣地亚哥接受路透专访时表示，智利已经达成让所有国家参会的初步目标，将会寻求各国承诺参与未来的会议以评估替代方案。(完)