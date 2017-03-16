TPP剩余成员国希望能继续推进 达成“进步的”贸易协定

路透智利维尼亚德尔马3月15日 - 仍支持跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的成员国周三表示，他们正想办法继续推动这项贸易协定。其中部分成员国强调有必要达成协议，以解决有关劳工权益等问题的疑虑。

TPP成员国原本涵盖了全球生产总值约40%，但当美国总统特朗普于1月宣布退出后，实质上已让此协定名存实亡。

周三成员国自美国决定退出以来首度开会，旨在研究如何推进这项协定。会议由智利组织，中国、韩国及哥伦比亚也出席会议。

美国退出后，中国接手主导这些谈判似乎是自然而然的，但把重点放在达成一个得到民众支持的进步的协议上，美洲国家可能会另起炉灶。

“我们讨论的是很高质量的自由贸易，包含对投资者、环境和劳工权益的保护，”墨西哥外长Luis Videgaray在会后向记者表示。

“这是首要标准，任何谈判都将遵守该标准。”

加拿大贸易部长Francois-Philippe Champagne在会议间隙称，大家越来越认为，贸易协定需要考虑环境和劳工权益等问题。

“在会议上，‘进步’一词越来越多地出现...正成为大家认为的推进谈判的基础之一，”他说。

TPP的批评者之前称，该协定在保护就业方面做得不够，美国各党派的总统参选人之前也承诺若胜选将退出TPP。

但中国主张的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)在劳工和环境保护条款方面远远不及TPP。

中国重申其推进区域经济一体化的愿望，但并未就两项协定之间的差别置评。(完)