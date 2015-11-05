TPP要求马来西亚和越南在劳工权利方面实行全面改革

路透华盛顿11月5日 - 周四公布的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)具体细节显示，马来西亚必须要采取全面措施打击人口贩卖活动，越南也需要允许成立独立的工会组织，才能享受新协定带来的好处。

TPP将要求成员国通过立法设定最低工资和工作时间，反对买卖强制劳动所产商品，并坚持在指定出口区实行劳动保护，以此作为加入TPP的条件。

协定将向马来西亚的电子企业和越南的服装公司开放新的市场，但同时两国以及文莱也需要在劳工权利方面尽到更多义务。

“(将这些条件)同协定生效联系在一起，意味着我们能够确知一个国家是否符合这些标准，从而我们获得了很大的行动余地，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)说。

马来西亚需要进行改革，明确雇主持有员工护照是非法行为，确保雇佣税的缴纳方为雇主而非雇员，制止机构违法从海外引进新的劳工。

协定细节摘要文本显示，马来西亚必须全面改革，允许人口贩卖的受害者可以在政府收容所以外的地方旅行、工作和生活，并取消长期以来对工会和罢工的限制。

越南将必须允许劳动者成立自己的独立工会，此外还需要其它改革加大对强迫劳动的处罚和反歧视保护的力度。

协定中有关劳工章节要求所有TPP成员赋予劳动者成立工会和集体商讨工资的权力，同时禁止强制劳动、雇佣童工和就业歧视，并承诺就劳动环境进行立法。如有违反将受到贸易制裁。

不过协议没有具体设定最低薪资和最长工作时间。美国联邦的最低薪资为每小时7.25美元，越南2014年最低薪资介于每月85-121美元。(完)