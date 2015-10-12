TPP协定达成后 由中国主导的RCEP贸易协定加紧磋商

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透首尔10月11日 - 由美国支持的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)已于上周达成，被关在该协定大门之外的中国和印度本周抓紧区域全面经济伙伴关系(Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP)谈判，以免竞争国在出口准入方面抢占先机。
RCEP由中国政府主导，有望成为涵括16个成员国、34亿人口的全球最大自由贸易区。
“成员国将面临压力，快速推动RCEP谈判，”印度一名高级官员表示；该国很想避免被排除在主要贸易协定之外。
虽然中国与印度和日本之间的竞争关系会使谈判复杂化，但中国有动力推动RCEP取得进展。
中国央行首席经济学家马骏周五在上海证券报发表文章指出，中国不加入TPP可能会损失2.2%的国内生产总值(GDP)。
对外经贸大学教授屠新泉表示，中国将在与越南等国的制造业竞争中丧失优势；越南作为TPP成员国将对美国和其他成员国拥有更大的零关税准入权。
屠新泉表示，并不是说RCEP与TPP之间是竞争关系，但总体来说，由于TPP带来的压力，大家希望谈判能更快结束，在亚洲地区创建一个更加自由化的贸易区。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。