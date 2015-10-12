TPP协定达成后 由中国主导的RCEP贸易协定加紧磋商

路透首尔10月11日 - 由美国支持的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)已于上周达成，被关在该协定大门之外的中国和印度本周抓紧区域全面经济伙伴关系(Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP)谈判，以免竞争国在出口准入方面抢占先机。

RCEP由中国政府主导，有望成为涵括16个成员国、34亿人口的全球最大自由贸易区。

“成员国将面临压力，快速推动RCEP谈判，”印度一名高级官员表示；该国很想避免被排除在主要贸易协定之外。

虽然中国与印度和日本之间的竞争关系会使谈判复杂化，但中国有动力推动RCEP取得进展。

中国央行首席经济学家马骏周五在上海证券报发表文章指出，中国不加入TPP可能会损失2.2%的国内生产总值(GDP)。

对外经贸大学教授屠新泉表示，中国将在与越南等国的制造业竞争中丧失优势；越南作为TPP成员国将对美国和其他成员国拥有更大的零关税准入权。

屠新泉表示，并不是说RCEP与TPP之间是竞争关系，但总体来说，由于TPP带来的压力，大家希望谈判能更快结束，在亚洲地区创建一个更加自由化的贸易区。(完)