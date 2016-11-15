TPP摇摇欲坠 马来西亚转向由中国牵头的贸易协定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月15日 - 马来西亚周二表示，将集中精力达成一项由中国牵头的多边贸易协定；该国目前正在为由美国牵头的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)可能破裂做好准备。
在美国当选总统特朗普上台前，美国总统奥巴马不再寻求让国会通过TPP，称将让特朗普和共和党议员来决定该协定的命运。
马来西亚贸易部长Mustapa Mohamed表示，该国正寻求推进中国提出的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)。
“当前不确定的国际经济形势激发并增强了RCEP国家的决心，让他们继续密切合作以达成这一贸易协定，”Mustapa在一份公告中说。
特朗普在竞选期间曾多次誓言要取消TPP。(完)
(编译 汪红英; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。