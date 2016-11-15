TPP摇摇欲坠 马来西亚转向由中国牵头的贸易协定

路透吉隆坡11月15日 - 马来西亚周二表示，将集中精力达成一项由中国牵头的多边贸易协定；该国目前正在为由美国牵头的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)可能破裂做好准备。

在美国当选总统特朗普上台前，美国总统奥巴马不再寻求让国会通过TPP，称将让特朗普和共和党议员来决定该协定的命运。

马来西亚贸易部长Mustapa Mohamed表示，该国正寻求推进中国提出的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)。

“当前不确定的国际经济形势激发并增强了RCEP国家的决心，让他们继续密切合作以达成这一贸易协定，”Mustapa在一份公告中说。

特朗普在竞选期间曾多次誓言要取消TPP。(完)