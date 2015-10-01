泛太平洋自由贸易协议在汽车贸易方面取得进展

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透亚特兰大9月30日 - 据了解泛太平洋自由贸易协议闭门谈判的人士称，该协议的谈判周三在一个关键问题上取得了进展，加拿大和墨西哥均表示北美汽车市场愿意向更多亚洲产汽车零部件开放。
跨太平洋伙伴关系协议(Trans Pacific Partnership, TPP)旨在减少贸易壁垒并在从日本到智利的十多个国家之间建立共同的标准。自7月以来该协议胶着于为数不多的一些问题，包括汽车和汽车零部件贸易问题。
据两名了解该谈判的人士称，墨西哥和加拿大官员希望汽车包含本地零部件的比例底线为45%。
据了解谈判的人士称，日本谈判代表希望汽车中零件本土生产比例不低于32.5%。
上述两项意见是否均被采纳，以及如何计算本土生产比例仍不清楚。北美自由贸易协定(NAFTA)在这方面的计算规则是比较复杂的。(完)
编译 孙国玉；审校 王丽鑫
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。