TPP谈判取得重大进展 美日在市场准入方面仍有分歧

路透悉尼10月27日 - 参与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的贸易代表周一表示，TPP谈判在周末取得重大进展，但日美关于市场准入和其他问题仍存在分歧。

TPP涉及12个国家，是奥巴马总统向亚洲扩张政策的核心部分。奥巴马曾表示，希望今年年底前结束谈判。

“(日美之间)目前无法在市场准入方面达成协议，”日本经济财政大臣甘利明在悉尼的记者会上表示。

“我希望我们能达成双方(两国)都满意的结果，”他说，并表示双方将进一步举行磋商。

日美之间达成协议对于TPP的建立至关重要，因为其他伙伴国在看到两国解决分歧之前不愿做出承诺，尤其是在农产品和汽车等产业进入对方市场方面。

澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)主持会议，他表示，一份“目标远大、全面、高标准和均衡的协议”正在成形。

“真正感觉我们快要到达终点，回报的确非常诱人，”罗伯称，他描述谈判正处在“妥协阶段”。

“我们注意到各方都准备好做出一些艰难决定，包括进展迟缓的一些关键问题，如知识产权、市场准入、国有企业等领域。”

美国坚持日本应降低对农产品进口的壁垒，但日本希望保护猪肉、牛肉、乳品和糖等易受冲击的产品。

“我们取得重大进展，但肯定还有问题有待解决，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称。

“我们尚未就市场准入问题达成最终协议，因此在取得满意结果前还有更多工作要做。”

其他有待解决的问题包括知识产权尤其是药品等产品的产权保护，还有环境保护、国有企业方面各国不同的问题。(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 高琦/王兴亚)

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