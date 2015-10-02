TPP谈判时间延长至周六 贸易官员誓言化解僵局取得突破

路透亚特兰大10月1日 - 12个亚太国家的贸易官员正齐聚美国亚特兰大，就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)进行磋商，他们已把谈判时间延长至周六，以努力达成一个最终协议。

原定的会程是在周四结束，但官员们延长协商时间，决心要让TPP谈判取得突破。若达成协议，将让全世界40%的经济实现贸易自由化。TPP涵盖范围从越南到加拿大。

“没有人想在毫无协议的情况下结束，”墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo对路透说。“好消息是，我们不会空手离开这里。”

观察人士指出谈判取得一些进展，包括汽车业议题、加拿大农业补贴承诺以及新药专利保护有可能妥协迹象--但那仍是谈判僵持的一个关键点。

几位官员称可能很快达成一个最终协议，但这要取决于医药专利保护以及乳制品、汽车贸易等双边谈判的结果。

墨西哥经济部长Guajardo说，汽车贸易谈判有些进展，但尚未结束。

汽车议题对日本至关重要，以丰田汽车(7203.T)为首的日本车商仰赖对美国市场的销售，日本希望能在汽车零件采购方面有灵活空间。

但墨西哥却希望保护本国汽车制造商免受亚洲对手越来越激烈的竞争。(完)