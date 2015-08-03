TPP谈判未能达成协议 汽车贸易等议题争执不下

路透夏威夷7月31日 - 环太平洋地区各国贸易部长周五未能达成自由贸易协议。日本与北美在汽车贸易问题上再起争端，新西兰坚持乳品贸易方面的立场，而且各国对于下一代新药的垄断期也没有达成共识。

磋商跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的12国贸易部长，未能在夏威夷谈判中达成协议，但他们相信距离协议已经为期不远。

“这次会议清除了许多障碍，我要说，成果远大于我们举行的其它部长级会议，”新西兰贸易部长格罗泽表示，“显而易见，还存在一两个确实困难的议题，其中一个就是乳品贸易。”

澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯表示，症结在于美国、加拿大、日本和墨西哥这“四大”经济体。他说，“令人沮丧的是，98%的谈判已经完成。”

未能签订协议对美国总统奥巴马来说是个打击，因为该协定是美国政府重返亚洲的经济支点，也可为抗衡中国在亚洲的影响力创造机会。

有650名谈判代表参加谈判，另外吸引了150名记者和上百名利益相关者。此次谈判被称作最后的机会，只有这次达成协议，才能在今年及时通过美国国会批准，而不受2016年总统大选的干扰。

TPP寻求制定一个通用的标准来综合双边出口产品市场准入问题，这个标准可解决工人权益、环保、以及政府与外国投资者之间的纠纷等问题。

这个结果令谈判代表感到失望，他们为消除分歧而彻夜工作。美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，已解决的问题包括对地区特色餐饮的保护。

日本经济财政大臣甘利明表示，只要再谈一次，TPP成员国就可能达成协议。他认为，各国部长希望在8月底再次会晤。(完)

(编译 张涛/王颖；审校 王兴亚/许娜)

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