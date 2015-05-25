跨太平洋自贸谈判“进入终局”--美国贸易代表

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透菲律宾长滩岛5月24日 - 美国高级贸易官员周六表示，美国乐观认为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判将很快完成，在国会恢复工作之后可能消除一些敏感问题。
“我们已经进入终局，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在菲律宾长滩岛出席两日的贸易部长会议之后对记者表示。
“在我们说话的时候，谈判人员正在工作，正在解决问题，我们希望很快结束谈判，”弗罗曼表示，“我们希望确保按照我们提出的原则来完成谈判。”
美国总统奥巴马周五取得重大胜利，参议院经投票决定，赋予他“快速通道”贸易授权，这将有助于完成环太平洋地区12国的贸易谈判。
目前的注意力转向众议院，那里对于“快速通道”贸易授权法案的反对声更为强烈。该法案授予总统协商贸易协议的权力，国会只能批准或反对贸易协议，但不能修改。
弗罗曼拒绝透露TPP谈判何时完成。但澳洲周三表示，谈判最早将于6月结束。
美国国会在10天的阵亡将士纪念日休会期之后，将于6月1日恢复工作。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。