美国议员对日本加入TPP谈判敲响警钟

* 安倍预计周五宣布日本有兴趣加入TPP

* 美国议员称“很难进入”日本汽车市场

* 美国对轿车和轻型卡车分别征收2.5%和25%的关税

路透华盛顿3月14日 - 四十多位美国民主党议员周四对日本加入美国的自由贸易谈判表示关切，他们敦促奥巴马总统，若日本真的加入谈判，美国应维持对日本轿车和轻型卡车的关税。

日本首相安倍晋三预计周五宣布，日本有兴趣加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的谈判。该自由贸易协定涉及美国和其他10个国家。

这个消息令福特汽车(F.N)和其他底特律汽车厂商感到忧虑，他们担心进口的日本汽车会抢占更多市场份额。美国牵头计划在今年年底前完成TPP的谈判，更增添了他们的担忧。

“这个行业的利润非常薄，若取消2.5%的轿车关税(以及25%的卡车关税)将对日本很有利，但对与其竞争的美国汽车业没有任何好处，这将导致日本车进口增加，美国的汽车产量和就业减少，”议员们在给奥巴马的信中写道。

众议院筹款委员会主席莱文也在上书的议员之列，他来自密西根州，是国会中最积极扞卫美国汽车业的议员之一。

“这封信的目的给日本加入TPP协定敲响警钟，”莱文在接受路透专访时表示。

他对谈判能否消除日本的监管和非关税壁垒持怀疑态度，长期以来这些壁垒让美国汽车无法打入日本市场。(完)

(编译 李春喜; 审校 白云)

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