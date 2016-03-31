路透基点特写：亚太地区第一季贷款额骤降至四年低点

图中为上海浦东金融区一处路口的红绿灯。 REUTERS/Carlos Barria

路透3月31日 - 汤森路透的数据显示，亚太地区2016年前三个月贷款总额为680亿美元，较上年同期减少39%，并创下四年以来最低季度水准，因在全球市场动荡之际，贷款活动放缓。

第一季对中国的贷款较上年同期的510亿美元骤降78%至113亿美元，从而拖累地区总体贷款额减少，因全球都感受到了中国经济放缓的影响。中国去年是亚太地区除日本之外的最大贷款市场。

随着贷款活动放缓，第一季亚太地区已完成的贷款数量减少49%至198笔，创六年低点，而上年同期为389笔，去年第四季为321笔。

“由于整个地区的经济活动处于温和至低迷状态，增加资本的需求不大，”瑞士信贷银行的董事总经理兼亚太联贷负责人Ashish Sharma说。

由于中国银行业疲于应对金融市场动荡和大宗商品行业疲软，中国企业的贷款也较2015年第四季度减少59%。

中国在过去17个月内曾六度下调指标利率，这打击了中国银行业的利润率，去年中国银行业的不良贷款也触及10年高点1.27万亿(兆)元人民币(1,960亿美元)。

中国经济放缓也打击了亚太地区的项目和基础设施融资，第一季相关贷款较上年同期的376.6亿美元减少69%至117亿美元。

新加坡第一季贷款额也锐减80%，仅完成14.6亿美元。第四季贷款也下滑了85%。

在2015年贷款市场表现最佳的台湾，今年第一季贷款也下滑6%至75.8亿美元，上年同期为80.6亿美元。

第一季取得同比增长的市场仅有澳洲、香港、、印度和泰国。澳洲第一季贷款达113亿美元，较上年同期增加11.4%，但将近一半的交易活动属于再融资。香港则受惠于中国的境外借贷，第一季贷款额同比增长19%。印度也表现优异，境外借款大增57%至45.5亿美元。

而向来表现迟缓的泰国市场，今年第一季则因两宗总计42.9亿美元的贷款案而一鸣惊人，远远超越上年同期仅3,000万美元贷款规模。

**并购交易将带来市场希望？**

尽管市场第一季交易活动平淡无奇，但并购融资，特别是支持中资企业海外收购案的融资，料将推升第二季的贷款活动。

“市场可能很快复苏，轻而易举就能扭转局面，比如出现一宗超大规模的跨境并购交易，”法国巴黎银行亚太联贷及营业部主管Wayne Green说。

中国化工集团公司正在筹集两笔贷款，为以430亿瑞郎收购种子和农化公司先正达(SYNN.S)的大规模交易提供融资，该收购交易成为亚洲最大的一笔并购交易。该两笔融资包括中国化工的一笔300亿美元有追索权贷款，由中信银行(国际)承销；第二笔是为收购先正达筹集的202亿美元无追索权过桥贷款。

中国化工为收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)等在内的其他国际性企业，已取得相当多的贷款做为融资。其他中资企业也打算效仿其做法。

“亮点肯定还是在中国，而且是并购相关领域，”澳新银行联贷业务主管John Corrin称，“中国企业活动仍相当强劲。中国仍将是很好的题材。”

中国安邦保险集团周一将对对喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N的收购报价提高至近140亿美元。安邦依靠中国建设银行为此项收购活动提供债务融资，该项并购若成功，将成为中资企业在美国最大的一笔收购交易。

第一季并购融资规模同比增长近181%，达到132亿美元，2015年同期仅为47.1亿美元。预计随着中国化工贷款的加入，第二季规模还会飙升。

虽然第一季由私募股权公司发动的收购案数量较少，但企业为并购进行的融资，仍让联贷业务维持活络。泰国富豪苏旭明TCC集团的核心零售事业--Berli Jucker PCL (BJC.BK)，向15家国际及国内银行借入一笔62亿美元等值过桥贷款，用于支持对大卖场营运商Big C Supercenter PCL (BIGC.BK)的拟议收购。

“我们见到亚太地区准备进行的联贷案子数量还不错，东南亚有一些并购案及不动产再融资案可能在第二季进入市场，”法国巴黎银行的Green指出。

虽然大型并购案的相关贷款将会冲高第二季的贷款总规模，但整体案件量预料仍将较低，这将使贷款定价持续承压。像是巴克莱及苏格兰皇家银行等欧洲业者，有些已在亚洲放贷部门缩编，有些则是干脆撤离亚洲，这造成一线安排行的流动性缩减。

“银行寻找贷款资产的需求强劲，但供给并不强。所以我们预期亚洲贷款定价不会有向上压力，尽管一些一线安排行已经缩减业务活动，”Sharma称。

亚洲的国内银行流动性仍然强劲，但案件数量偏低，可能仍会促使渴望放贷的银行向优质借款人提供较低的定价。

“印度政府旗下一线企业贷款的定价...和澳洲、香港债信评级为A的企业相同水准，”香港一名资深银行人士称。(完)