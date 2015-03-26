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国际财经 | 2015年 3月 26日 星期四 16:26 BJT

土耳其计划加入亚投行--土耳其财政部

路透伊斯坦布尔3月26日 - 土耳其财政部周四表示，该国有意加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。

到3月31日最后截止期限时，至少将有35国加入亚投行。

印度、印尼和新西兰也已表达加入的兴趣，此前英国、法国、意大利和卢森堡已要求成为亚投行创始会员。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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