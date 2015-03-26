土耳其计划加入亚投行--土耳其财政部

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伊斯坦布尔3月26日 - 土耳其财政部周四表示，该国有意加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。
到3月31日最后截止期限时，至少将有35国加入亚投行。
印度、印尼和新西兰也已表达加入的兴趣，此前英国、法国、意大利和卢森堡已要求成为亚投行创始会员。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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