今年以来中国企业股权资本市场募资同比减5%至230亿美元--汤森路透

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海3月22日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业的股权资本市场（ECM）募资总额达230亿美元，同比下降5%，不过同期A股市场首次公开发行（IPO）募资量达77亿美元，同比增长278.6%，为2011年以来最高纪录。
股权资本市场一般包括IPO、再融资和可转债。截止周一的数据显示，今年以来，中国企业在A股及全球的IPO募资总额为90亿美元，同比增长54.6%，并占据全球IPO市场三分之一的份额。而再融资和可转债分别为110亿美元和31亿美元，分别同比下降三成和增长一成。
今年以来，中国最大一笔股权发行交易是中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)发行的300亿元人民币六年期A股可转债，这也是今年以来全球最大一笔可转债发行。
不同于A股IPO的高歌猛进，中国企业今年来海外IPO募资总额同比缩水66.7%至13亿美元。大多数中国企业选择于港交所上市，募资总额为12亿美元，同比下降67.4%。两家中国企业在香港创业板发行IPO，募资总额为1,520万美元，增长130.3%。大信商用信托(DASI.SI)选择在新加坡证券交易所发行8,440万美元的IPO。
一季度中国企业的再融资额创下2012年以来同期最低值，其中A股增发的募资总额达到86亿美元，同比下降四成。
在中国股权相关发行的承销商中，国泰君安证券(601211.SS)跃居排名首位，承销金额达22亿美元，占9.7%的市场份额，其参与了上汽集团(600104.SS)150亿元定向增发及银河证券(601881.SS)(6881.HK)A股IPO等多个大型项目。中信证券(600030.SS)(6030.HK)和高盛(GS.N)排名居第二和第三位。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。