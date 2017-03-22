今年以来中国企业股权资本市场募资同比减5%至230亿美元--汤森路透

路透上海3月22日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业的股权资本市场（ECM）募资总额达230亿美元，同比下降5%，不过同期A股市场首次公开发行（IPO）募资量达77亿美元，同比增长278.6%，为2011年以来最高纪录。

股权资本市场一般包括IPO、再融资和可转债。截止周一的数据显示，今年以来，中国企业在A股及全球的IPO募资总额为90亿美元，同比增长54.6%，并占据全球IPO市场三分之一的份额。而再融资和可转债分别为110亿美元和31亿美元，分别同比下降三成和增长一成。

今年以来，中国最大一笔股权发行交易是中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)发行的300亿元人民币六年期A股可转债，这也是今年以来全球最大一笔可转债发行。

不同于A股IPO的高歌猛进，中国企业今年来海外IPO募资总额同比缩水66.7%至13亿美元。大多数中国企业选择于港交所上市，募资总额为12亿美元，同比下降67.4%。两家中国企业在香港创业板发行IPO，募资总额为1,520万美元，增长130.3%。大信商用信托(DASI.SI)选择在新加坡证券交易所发行8,440万美元的IPO。

一季度中国企业的再融资额创下2012年以来同期最低值，其中A股增发的募资总额达到86亿美元，同比下降四成。

在中国股权相关发行的承销商中，国泰君安证券(601211.SS)跃居排名首位，承销金额达22亿美元，占9.7%的市场份额，其参与了上汽集团(600104.SS)150亿元定向增发及银河证券(601881.SS)(6881.HK)A股IPO等多个大型项目。中信证券(600030.SS)(6030.HK)和高盛(GS.N)排名居第二和第三位。（完）