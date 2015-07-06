土耳其发生多起反华游行示威 中国称不存在新疆维族人问题

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京7月6日 - 中国外交部周一称，中国根本不存在一些报导中提到的所谓新疆维族人问题，维吾尔族民众享有宪法规定的宗教信仰自由。
近日土耳其发生多起针对中国的游行示威。数百名示威者前往中国驻伊斯坦布尔总领事馆，他们打着旗帜，高喊反华口号。
“维吾尔族民众安居乐业，享有宪法规定的宗教信仰自由，根本不存在一些报导中提到的所谓新疆维族人问题，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们对土耳其近日发生针对中国的暴力活动表示高度关切，已要求土方采取切实有力措施，保护中国在土公民和机构的安全和正当合法权益。”（完）
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。