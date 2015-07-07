土耳其发生多起反华游行示威，中国称不存在新疆维族人问题

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月6日 - 中国外交部周一称，中国根本不存在一些报导中提到的所谓新疆维族人问题，维吾尔族民众享有宪法规定的宗教信仰自由。
近日土耳其发生多起针对中国的游行示威。数百名示威者前往中国驻伊斯坦布尔总领事馆，他们打着旗帜，高喊反华口号。
“维吾尔族民众安居乐业，享有宪法规定的宗教信仰自由，根本不存在一些报导中提到的所谓新疆维族人问题，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们对土耳其近日发生针对中国的暴力活动表示高度关切，已要求土方采取切实有力措施，保护中国在土公民和机构的安全和正当合法权益。”（完）
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。