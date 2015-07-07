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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 09:56 BJT

土耳其发生多起反华游行示威，中国称不存在新疆维族人问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月6日 - 中国外交部周一称，中国根本不存在一些报导中提到的所谓新疆维族人问题，维吾尔族民众享有宪法规定的宗教信仰自由。

近日土耳其发生多起针对中国的游行示威。数百名示威者前往中国驻伊斯坦布尔总领事馆，他们打着旗帜，高喊反华口号。

“维吾尔族民众安居乐业，享有宪法规定的宗教信仰自由，根本不存在一些报导中提到的所谓新疆维族人问题，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“我们对土耳其近日发生针对中国的暴力活动表示高度关切，已要求土方采取切实有力措施，保护中国在土公民和机构的安全和正当合法权益。”（完）

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