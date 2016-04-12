汤森路透汇市交易平台3月现汇交易量同比锐减21%

路透伦敦4月12日 - 汤森路透(TR)(TRI.TO)周一稍晚公布的数据显示，该公司运营的汇市交易平台3月每日现汇交易量大幅下滑，持续最近几个月来的下滑趋势。

TR平台3月现汇交易量总计为1,040亿美元，上年同期为1,320亿美元，同比下滑21%，环比下滑6%。

包括远期、掉期、期权、无本金交割远期外汇(NDF)在内的TR平台整体外汇交易量在3月下滑10%至每日3,620亿美元，低于上年同期的4,020亿美元。

分析师表示，全球最大金融市场交易量全线下滑，系受银行监管趋于严格、新兴市场脆弱以及全球交易较为清淡的影响。

TR数据显示，由于非现汇交易活动上升，整体交易量实际上较2月增加1.7%。

对手EBS平台也有这种下滑趋势。EBS由全球最大同业经纪商ICAPIAP.L所拥有，上周公布的数据显示，EBS平台3月每日交易量下滑27%至837亿美元。(完)