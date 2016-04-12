汤森路透汇市交易平台3月现汇交易量同比锐减21%

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透伦敦4月12日 - 汤森路透(TR)(TRI.TO)周一稍晚公布的数据显示，该公司运营的汇市交易平台3月每日现汇交易量大幅下滑，持续最近几个月来的下滑趋势。
TR平台3月现汇交易量总计为1,040亿美元，上年同期为1,320亿美元，同比下滑21%，环比下滑6%。
包括远期、掉期、期权、无本金交割远期外汇(NDF)在内的TR平台整体外汇交易量在3月下滑10%至每日3,620亿美元，低于上年同期的4,020亿美元。
分析师表示，全球最大金融市场交易量全线下滑，系受银行监管趋于严格、新兴市场脆弱以及全球交易较为清淡的影响。
TR数据显示，由于非现汇交易活动上升，整体交易量实际上较2月增加1.7%。
对手EBS平台也有这种下滑趋势。EBS由全球最大同业经纪商ICAPIAP.L所拥有，上周公布的数据显示，EBS平台3月每日交易量下滑27%至837亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 屈桂娟)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。