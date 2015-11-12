汤森路透称在探究知识产权与科学信息业务的战略选择

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月11日 - 汤森路透(TRI.N) (TRI.TO)周三表示，正探究旗下知识产权与科学信息业务的战略选择，这部分业务2014年的营收约为10亿美元。
该业务拥有员工3,200人，主要向政府、高校和企业提供知识产权和科学信息以及相关工具和服务。
分析师估计，这部分业务的估值或超过30亿美元，为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍以上。
Sanford Bernstein分析师Claudio Aspesi称，对这块业务可能有意向的企业包括总部在阿姆斯特丹的Elsevier、总部在美国新泽西州Hoboken的John Wiley & Sons (JWa.N)以及Springer Nature。
汤森路透发言人David Crundwell对估值问题不予置评。
Springer和Elsevier的母公司RELX Group拒绝置评。Wiley未回应请求置评的电子邮件。
汤森路透股价在多伦多市场涨1.06加元至54.01加元。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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