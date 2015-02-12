汤森路透第四季业绩逊于预估 公司期许营收成长

路透纽约2月11日 - 汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周三公布季度获利数据不如分析师预估，导致该公司股价走低，与此同时这家新闻及资讯公司预期营收将回归内生增长(organic growth)。

经调整后的第四季获利及营收均逊于分析师预估，因美元走强对拥有许多海外客户的汤森路透造成打击。汤森路透纽约挂牌股价收盘挫跌2.53%至38.59美元。

2014全年营收在排除汇率变化及收购等因素后呈现持平，不过汤森路透称预期2015年这类内生营收将呈现成长；2014年汤森路透金融产品的销售超越退订，为六年来首见。

汤森路透执行长Jim Smith在接受专访时表示，“进入2015年之际，我们正处于长久以来的最佳状态，基本销售趋势是未来营收成长能力的良好指标。”

经特殊项目调整后的第四季净利为3.47亿美元，每股盈余(EPS)0.43美元，这有部分是受到汇率波动的冲击，上年同期数据分别为1.70亿及0.21美元。分析师平均预估每股盈余为0.47美元。

排除汇率波动的总营收成长1%至32.1亿美元，受助于法务、税务及会计业务部门表现强劲。若反应汇率波动，则营收为下滑2%。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估当季营收为32.7亿美元。

未经汇率调整的全年总营收成长1%至126亿美元。

公司董事会通过上调股息方案，年度股息增加0.02美元至每股1.34美元。

汤森路透在多伦多挂牌股价收盘下跌0.96加元至48.80加元。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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