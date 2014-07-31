汤森路透第二季获利超出预期 预计全年营收持平（更新版）

(新增业绩细节和股票回购情况)

路透7月30日 - 新闻和信息提供商汤森路透(TRI.N) (TRI.TO)周三公布的季度获利超出预期，营收成长1%，受法务及税务会计部门的业务增长带动。

该公司还宣布完成去年10月公布的10亿美元股票回购后，计划到2015年底再次回购至多10亿美元股票。

汤森路透股价周三在多伦多股市收涨1.34加元至41.42加元，在纽约市场收涨约3%至37.99美元。

不过市场挑战依然存在，尤其是在欧洲，因为金融机构和律所等重要客户削减成本并裁员。

“又是一个稳步前进的季度，但环境依然带有挑战，”执行长Jim Smith在采访中表示。

汤森路透第二季经税务支出及其他特殊项目调整后的获利为4.15亿美元，合每股获利0.51美元，上年同期分别为4.03亿美元及0.48美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.46美元。

金融风险部门剔除汇率因素的营收下降2%至16.5亿美元。然而，汤森路透表示，第二季净销售额为正，扭转了第一季的负值。

法务部门营收增长1%至8.5亿美元，税务会计部门营收增长14%至3.24亿美元。

公司表示，第二季持续经营业务的营收为31.5亿美元，分析师预估为31.3亿美元。

公司确认全年获利预期，预计营收持平于去年的125亿美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。