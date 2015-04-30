汤森路透第一季获利略逊预期 汇率因素造成压力

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月29日 - 新闻及资讯公司--汤森路透(TRI.N) (TRI.TO)周三公布第一季经调整获利略逊于华尔街预期，因美元升值打压业绩。不过自体营收增长，因法务、税务及会计业务增长。
汤森路透为银行及其他金融机构提供服务的金融及风险部门营收持平，然较前几季有所改善。
执行长Jim Smith在受访时指称，公司今年开局强劲。
“经营和财务状况如我们预期，”他称。
据汤森路透I/B/E/S，扣除并购和汇率变化因素，第一季营收增长1%至30.4亿美元，符合分析师预期。但纳入汇率因素的话，整体营收则下滑3%。
金融及风险部门第一季营收持平于15亿美元，该部门占公司整体营收的半壁江山。业务销售超过取消订阅的数量，美国、欧洲、中东、非洲和亚洲表现乐观。
“汤森路透似乎正朝着全年实现正内生增长的承诺迈进，但Eikon的长期维系仍是讨论的重点，”Jefferies的分析师Dan Dolev写道。Jefferies将汤森路透股票的评级维持在“持有”。
汤森路透业绩图表：link.reuters.com/pen64w
Smith称，汤森路透仍很重视路透新闻部。该部门首席执行官Andrew Rashbass已离职。Smith还称，汤森路透正在内部和外部为该部门物色新的首席执行官。
路透新闻部营收增长1%至7,400万美元。
汤森路透当季经特殊项目调整后的获利为3.53亿美元，或每股盈余44美分，上年同期获利3.74亿美元，或每股盈余46美分。分析师预计每股盈余为45美分。
汇率因素将当季经调整后的每股盈余拉低6美分。
汤森路透重申了对全年内生营收正增长的预期。
汤森路透在纽约证交所上市的股票(TRI.N)收高1.08%，报41.25美元；在多伦多上市的股票(TRI.TO)收高0.47%，报49.57加元。(完)
(编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/白云)
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