汤森路透第三季营收成长 受法务、税务暨会计部门带动

专访：LME希望采取新定价机制 提高月度合约流动性--行政总裁
路透伦敦4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)新任行政总裁张柏廉(Matt Chamberlain)对路透表示，LME希望参考其他合约交易情况来确定按月结算合约的价格，以此提高其流动性、吸引资金流入并扭转交易量下滑的势头。
路透10月30日 - 汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)周四公布营收成长1%，因旗下法务、税务暨会计部门业务成长。
这家新闻暨资讯机构表示，第三季继续营业部门营收为31亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估为30.9亿美元。
经特殊项目调整后的获利为3.61亿美元，每股获利0.45美元，上年同期分别为3.97亿及0.48美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透伦敦4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)新任行政总裁张柏廉(Matt Chamberlain)对路透表示，LME希望参考其他合约交易情况来确定按月结算合约的价格，以此提高其流动性、吸引资金流入并扭转交易量下滑的势头。
路透香港4月26日 - 亚洲股市周三连续第五日上扬，对美国经济的乐观看法再现，点亮风险资产前景；随着法国的政治疑虑消退，欧元守住之前涨幅。
路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称，特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业，他提到国家安全担忧。