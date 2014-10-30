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国际财经 | 2014年 10月 31日 星期五 07:30 BJT

汤森路透第三季营收成长 受法务、税务暨会计部门带动

路透10月30日 - 汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)周四公布营收成长1%，因旗下法务、税务暨会计部门业务成长。

这家新闻暨资讯机构表示，第三季继续营业部门营收为31亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估为30.9亿美元。

经特殊项目调整后的获利为3.61亿美元，每股获利0.45美元，上年同期分别为3.97亿及0.48美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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