汤森路透第三季营收成长 受法务、税务暨会计部门带动

这家新闻暨资讯机构表示，第三季继续营业部门营收为31亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估为30.9亿美元。

经特殊项目调整后的获利为3.61亿美元，每股获利0.45美元，上年同期分别为3.97亿及0.48美元。(完)