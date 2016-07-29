汤森路透获利优于预期 重申财测不变

路透7月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透(TRI.N)TRI.O周四公布，排除汇率效应后的季度营收持平，并重申全年营收展望不变。

汤森路透公布第二季净利为3.5亿美元，每股盈余0.45美元，上年同期分别为2.81亿及0.33美元。

经特殊项目调整后，每股盈余为0.50美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股盈余为0.49美元。

金融及风险部门销售连续第九季超越取消数量，该部门占公司总营收约一半。该部门为金融服务企业提供新闻及分析工具，第二季营收下滑2%至15.2亿美元，因有更多通过汤森路透派发内容的业者选择直接向客户收费。

汤桑路透第二季总营收较上年同期持平，在纳入汇率效应前营收为27.7亿美元，但若考量汇率变化，则营收微下滑1%。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估营收为28.3亿美元。

汤森路透为路透新闻的母公司，与彭博及新闻集团(NWSA.O)旗下道琼斯争夺金融界的客户。(完)