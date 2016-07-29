汤森路透获利优于预期 重申财测不变

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透7月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透(TRI.N)TRI.O周四公布，排除汇率效应后的季度营收持平，并重申全年营收展望不变。
汤森路透公布第二季净利为3.5亿美元，每股盈余0.45美元，上年同期分别为2.81亿及0.33美元。
经特殊项目调整后，每股盈余为0.50美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股盈余为0.49美元。
金融及风险部门销售连续第九季超越取消数量，该部门占公司总营收约一半。该部门为金融服务企业提供新闻及分析工具，第二季营收下滑2%至15.2亿美元，因有更多通过汤森路透派发内容的业者选择直接向客户收费。
汤桑路透第二季总营收较上年同期持平，在纳入汇率效应前营收为27.7亿美元，但若考量汇率变化，则营收微下滑1%。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估营收为28.3亿美元。
汤森路透为路透新闻的母公司，与彭博及新闻集团(NWSA.O)旗下道琼斯争夺金融界的客户。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。