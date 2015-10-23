汤森路透第三季净利润2.93亿美元 高于预期

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月23日 - 新闻及资讯公司--汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周五公布，尽管外汇因素导致营收下滑，但第三季获利好于预期，并确认了全年业绩预期。
第三季净利润2.93亿美元，或每股盈余0.36美元，上年同期分别为2.5亿美元和0.28美元。
经特殊项目调整后，每股盈余为0.52美元。此前汤森路透I/B/E/S所调查分析师的平均预期为每股盈余0.49美元。
当季金融与风险业务当季营收15.1亿美元，除欧洲、中东和非洲外，该业务在所有区域实现销售净利，连续第六个季度实现销售净利。此项业务为金融服务公司提供新闻与分析服务。
持续经营业务营收下降4%至29.8亿美元，但如果扣除汇率因素，为上涨1%。分析师此前的预期为30.4亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。