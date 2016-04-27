汤森路透第一季度获利超过预期

路透4月26日 - 汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周二公布的季度获利高于预期，公司向金融机构提供新闻和分析的主营业务有所改善。

旗下金融和风险业务部门(Financial & Risk)的销量连续第八个季度超过服务取消量。该部门营收占公司总营收的一半左右。汤森路透表示，该部门净销售额总体为正。汤森路透在纽约和多伦多上市的股票上涨逾2%。

“尽管外部市场很不稳定且充满变数，但我们的业绩持续取得进步，这很令人鼓舞，”执行长Jim Smith接受采访时表示。

“我们在销售可帮助客户降低成本的解决方案，在应对日趋复杂的监管环境方面也做得更好，”Smith说。“这样的环境下，此类需求不会减少。”

Leon Frazer & Associates的投资经理Michael Formuziewich表示，即使市场继续震荡，他也相信汤森路透将取得良好表现，因该公司计划继续管控成本。

“大体来看，对于未来一年的获利增长，汤森路透有掌控能力，”Formuziewich说。他所在的公司持有汤森路透的股票。

汤森路透第一季不计特殊项目的每股盈余(EPS)为0.48美元，上年同期为0.39美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为0.44美元。

若不计汇率波动影响，营收同比增长1%至27.9亿美元。但如果计入汇率影响，营收则下滑1%。

分析师对该公司营收的预估值为28.1亿美元。

汤森路透确认2016年营收将以较低的个位数增幅增长。(完)