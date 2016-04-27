汤森路透第一季度获利超过预期

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月26日 - 汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周二公布的季度获利高于预期，公司向金融机构提供新闻和分析的主营业务有所改善。
旗下金融和风险业务部门(Financial & Risk)的销量连续第八个季度超过服务取消量。该部门营收占公司总营收的一半左右。汤森路透表示，该部门净销售额总体为正。汤森路透在纽约和多伦多上市的股票上涨逾2%。
“尽管外部市场很不稳定且充满变数，但我们的业绩持续取得进步，这很令人鼓舞，”执行长Jim Smith接受采访时表示。
“我们在销售可帮助客户降低成本的解决方案，在应对日趋复杂的监管环境方面也做得更好，”Smith说。“这样的环境下，此类需求不会减少。”
Leon Frazer & Associates的投资经理Michael Formuziewich表示，即使市场继续震荡，他也相信汤森路透将取得良好表现，因该公司计划继续管控成本。
“大体来看，对于未来一年的获利增长，汤森路透有掌控能力，”Formuziewich说。他所在的公司持有汤森路透的股票。
汤森路透第一季不计特殊项目的每股盈余(EPS)为0.48美元，上年同期为0.39美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为0.44美元。
若不计汇率波动影响，营收同比增长1%至27.9亿美元。但如果计入汇率影响，营收则下滑1%。
分析师对该公司营收的预估值为28.1亿美元。
汤森路透确认2016年营收将以较低的个位数增幅增长。(完)
(编译/审校 王颖/白云/张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。