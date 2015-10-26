汤森路透第三季营收下滑并弱于预估 但获利超预期

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月23日 - 新闻及资讯公司--汤森路透(TRI.N) (TRI.TO)周五公布，第三季营收弱于预估，部分归咎于美元走强，但获利高于华尔街此前的预期。
该公司股票周五在纽约市场收跌1.9%。
汤森路透为路透新闻母公司，和美国彭博资讯以及新闻集团(NWSA.O)的道琼斯部门争夺金融客户。
全球经济增长不确定性挥之不去，给卖方金融服务公司带来压力，这些公司正是汤森路透金融与风险业务的核心客户。美国金融类股.SPSY在7月底触及年内高点，此后至今的跌幅大于大盘.SPX。
“尽管该公司当前业务表现还算可以，但并没有迹象表明，交易相关业务会在短期内改观，”Sanford Bernstein分析师Claudio Aspesi称，“金融服务业的成长确实堪忧。”
汤森路透执行长Jim Smith在接受采访时表示，全球市场的不确定性为该公司服务于其金融服务客户带来机会，“我们能够帮助银行减少成本并降低业务复杂性与风险，这正是我们的机会所在。”
当季金融与风险业务营收下降7%，但扣除汇率因素后表现持平，利润率有所改善。此项业务为银行及其它金融公司提供新闻与分析服务。
除了欧洲、中东暨非洲地区外，该部门在所有地区净销售为正值，且为连续第六季见到正的净销售。
第三季净利为2.93亿美元，每股盈余0.36美元，上年同期净利2.5亿美元，每股盈余0.28美元。
经特殊项目调整后，每股获利0.52美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.49美元。
整体营业利润率较上年同期增加。持续业务营收减少4%至29.8亿美元，但排除汇率因素则为增长1%。分析师预估为30.4亿美元。
该公司重申全年预测不变。(完)
(编译 刘秀红/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。